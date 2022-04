ILLUSTRATION - An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug «Polizei». Foto: David Inderlied/dpa/Illustration FOTO: David Inderlied Ermittlungen Verdacht auf Besitz von Kinderpornografie: Durchsuchungen Von dpa | 29.04.2022, 11:14 Uhr

Am frühen Donnerstagmorgen klopft es an den Türen von mehreren Verdächtigen in den Kreisen Plön und Segeberg. Sie sollen Kinderpornografie besitzen. Beamte stellen viel Datenmaterial sicher. Und ein besonderer Hund kommt auch zum Einsatz.