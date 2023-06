2021 wurden laut Bundeskriminalamt 143.604 Menschen als Opfer von Gewalt in der Partnerschaft von der Polizei erfasst – die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen. Foto: unsplash/Mika Baumeister up-down up-down Verdacht im Freundeskreis oder bei Nachbarn Gewalt in der Partnerschaft: Wegschauen oder einmischen? Von dpa | 14.06.2023, 18:25 Uhr

Gewalt in der Partnerschaft ist noch immer ein Tabuthema. Betroffenen fällt es schwer, sich Hilfe zu suchen. Was also tun, wenn man davon unter Freunden, in der Familie oder auch im Job mitbekommt?