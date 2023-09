Spermien und Eizellen haben nur eine begrenzte Lebensdauer. Deshalb gibt es in jeden Monatszyklus der Frau ein enges Zeitfenster, in dem sie schwanger werden kann. Entscheidend ist dabei der Zeitpunkt des Eisprungs, bei dem die Eizelle aus dem Eierstock in den Eileiter freigesetzt wird, wo sie innerhalb eines Tages von einem Spermium befruchtet werden kann.

Weil Spermien auch einige Tage im Schleim des Gebärmutterhalses ausharren können, muss Sex, der zu einer Schwangerschaft führen soll, also wenige Tage vor bis wenige Stunden nach dem Eisprung stattfinden.

So lässt sich der Zeitpunkt des Eisprungs vorhersagen



Der Zeitpunkt des weiblichen Eisprungs lässt sich mit verschiedenen Methoden vorhersagen:

Mit Urin-Ovulationstests, also Teststäbchen, die typische Veränderungen der in den Urin abgegebenen Hormone anzeigen

Mit dem Führen eines Zyklus-Kalenders

Mit der Beobachtung der Körpertemperatur

Mit der Beobachtung der Konsistenz des Gebärmutterhals-Schleims

Ein Cochrane Review hat nun untersucht, welchen Nutzen ein mit solchen Methoden zeitlich geplanter Geschlechtsverkehr in Bezug auf die Schwangerschaftsrate hat. Der Review umfasste sieben randomisierte kontrollierte Studien mit insgesamt 2464 Frauen oder Paaren, die schwanger werden wollten.

Mehr Informationen: Was ist der Cochrane Review? größer als Größer als Zeichen Ein Cochrane Review ist eine systematische Übersicht, die die Ergebnisse aller Studien zu einer medizinischen Behandlung zusammenfasst, ihre Qualität prüft und nach einem festgelegten, methodisch durchdachten Prozess analysiert. Er ist sozusagen eine „Studie über Studien“.

Das bringt auf den Eisprung abgestimmter Sex

Die Auswertung der Studien ergab, dass auf den Eisprung abgestimmter Sex unter Verwendung eines Urin-Ovulationstests die Chancen auf eine Schwangerschaft und eine Lebendgeburt auf 20 bis 28 Prozent erhöht, verglichen mit 18 Prozent bei Paaren, die es „einfach so“ versuchen.

Dieses Ergebnis basiert auf Daten von Frauen unter 40 Jahren, die seit weniger als zwölf Monaten versuchen, schwanger zu werden. Es lässt sich also nicht ohne weiteres auf Paare übertragen, die schon länger als ein Jahr versuchen, Nachwuchs zu zeugen und damit unter die gängige Definition einer eingeschränkten Fruchtbarkeit fallen.



„Viele Paare haben Schwierigkeiten, schwanger zu werden und machen sich Sorgen über ihre Fruchtbarkeit“, sagt Tatjana Gibbons, Doktorandin am Nuffield Department of Women‘s & Reproductive Health in Oxford und Hauptautorin der Studie. „Die Erkenntnis, dass ein simpler, leicht zugänglicher Urintest vermutlich die Chancen auf eine erfolgreiche Empfängnis erhöhen kann, ist sehr erfreulich. Solche Tests geben Paaren mehr Kontrolle über ihre Fruchtbarkeit und könnten ihnen Untersuchungen und Behandlungen wegen Unfruchtbarkeit ersparen.“

Urin-Ovulationstest ist sinnvoll

Die Evidenz für den Effekt von Urin-Ovulationstests stammt aus vier der ausgewerteten Studien und wurde von den Autoren als „moderat vertrauenswürdig“ eingestuft. Das bedeutet, dass zukünftige Studien die Einschätzung des Effekts durchaus noch verändern könnten. Zu den Einschränkungen der vorliegenden Studien zählt deren meist geringe Größe und die Tatsache, dass sie oft von Test-Herstellern finanziert waren.



Ob andere Methoden der Eisprung-Vorhersage wie die Temperaturmethode wirklich die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft erhöhen, ließ sich auf Basis der spärlichen und durchwegs als gering oder sehr gering vertrauenswürdig eingestuften Evidenz nicht beantworten.

Tageszeit, zu der man Sex hat, könnte ebenfalls einen Einfluss haben

Auch die Tageszeit kann eine Rolle spielen, wenn es darum geht, schwanger zu werden. Eine Studie der Universität Zürich hat nämlich herausgefunden, dass die Spermien früh morgens besser „funktionieren“ als zu anderen Tageszeiten. Dazu wurden zwischen 1994 und 2015 insgesamt 12.245 Sperma-Proben von 7068 Männern im Alter von 24 bis 40 Jahren gesammelt.

Konkret sind Spermien vor 7.30 Uhr am Morgen am leistungsfähigsten. Am späten Nachmittag übrigens ist die Anzahl der Spermien am niedrigsten.

Wer sich ein Kind wünscht, sollte also vielleicht nicht nur den Zeitpunkt des Eisprungs ermitteln, sondern sich auch einen Wecker stellen, eventuell sogar am Wochenende.