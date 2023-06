Menschen grillen auf einer Wiese Foto: Christin Klose/dpa-tmn up-down up-down Waldbrandgefahr Zum Grillen ausgewiesene Plätze nutzen Von dpa | 13.06.2023, 17:27 Uhr

Grillen im Park oder am See - das klingt verlockend, ist aber bei der Trockenheit gerade keine so gute Idee. Wenn es denn überhaupt erlaubt sein sollte.