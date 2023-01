Gabriel Laeis Foto: IU Internationale Hochschule/dpa-tmn up-down up-down Selbst gemacht adé? Was vom pandemiebedingten Kocheifer übrig ist Von dpa | 03.01.2023, 04:32 Uhr

Der eigene Sauerteig, eingekochte Marmelade und frisch zubereitetes Mittagessen: In der Corona-Pandemie war Selberkochen in. Was hat’s gebracht und was ist davon geblieben?