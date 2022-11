Die großen Nüsse zuerst? Eine offene Tüte mit Nüssen aus einer Nussmischung. Foto: imago-images.de up-down up-down Alltagswissen Warum liegen die großen Nüsse in der Tüte oben? Eine Kolumne von Christian Satorius | 27.11.2022, 12:55 Uhr

Im Müsli oder auch in der Nussmischung zum Knabbern liegen die größten Nüsse oft oben. Warum das so ist, erklären wir in unserer „Ach so!“-Kolumne rund ums Alltagswissen.