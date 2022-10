Äpfel Birnen Fallobst Gift Schimmel Foto: Christin Klose/dpa-tmn up-down up-down Äpfel, Birnen und Gift Wann kann ich Fallobst noch verwerten? Von dpa | 12.10.2022, 13:10 Uhr

Eine kleine faule Stelle am Apfel kann man doch einfach großzügig herausschneiden, oder? Ein gefährlicher Irrglaube. Was an fauligem Fallobst so schlimm ist, erklärt eine Verbraucherschützerin.