Vermutlich jeder kennt die Situation: Im Supermarkt nimmt man sich vor, mehr Obst zu essen und kauft viel zu viel davon. Und auch wer Obstbäume besitzt, weiß im Herbst oft nicht wohin mit dem ganzen Obst.

Bevor Äpfel, Birnen, Trauben oder Bananen verderben, kann man sie prima trocknen und so einen leckeren und gesunden Snack zubereiten, der lange haltbar ist. Mithilfe einiger Tipps gelingt auch Ihnen das zu Hause.

So gesund ist Trockenobst

Durch das Trocknen verschiedener Obstsorten verlieren diese laut Bundeszentrum für Ernährung einige Vitamine und Aromastoffe, gewinnen aber gleichzeitig Nähr- und Mineralstoffe dazu. So enthalten zum Beispiel getrocknete Bananen eine Menge Magnesium und Feigen in Trockenform sind reich an Calcium. Die enthaltenen Kohlenhydrate in den Trockenfrüchten sorgen zudem für eine sättigende Wirkung, weshalb sie sich ausgezeichnet als Snack eignen.

Generell gilt: Verzehren Sie die trockenen Früchte in Maßen, dienen sie als gesündere Alternative zu industriell verarbeiteten Süßigkeiten.

So dörren Sie Früchte richtig

Prinzipiell eignet sich jedes Obst zum Trocknen. Aprikosen, Erdbeeren, Datteln, Cranberries und vieles mehr – Ihrem Geschmack und Ihrer Experimentierfreude sind keine Grenzen gesetzt.

Wer keinen Dörrautomaten zu Hause stehen hat, kann das Obst auch im Ofen trocknen. Zur Vorbereitung sollten Sie harte Schalen und vorhandene Kerne entfernen. Gründlich abwaschen sollten Sie Ihr Obst ohnehin.

Deutlich schneller funktioniert das Dörren, wenn die Scheiben möglichst dünn geschnitten werden. Wählen Sie zum Dörren eine Ofenhitze von nicht mehr als 40 Grad. Auch die Lichtfunktion des Ofens kann schon für den Dörrprozess ausreichen. So sparen Sie Energie, wenn Sie Ihr Obst trocknen.

Auch ohne Dörrautomat kann man Obst einfach im Backofen selbst trocknen. Foto: Imago Images/epd

Tipp: Im Sommer, bei Sonne und höheren Temperaturen, können Sie die Früchte auch ganz natürlich auf einem Backblech oder aufgefädelt an einer Leine in der Hitze trocknen lassen. Im Winter können Sie das Obst auf einem Blech auf der warmen Heizung trocknen.

Die ideale Lagerung von Trockenobst

Damit das Trockenobst lange halt- und genießbar bleibt, kommt es auf eine entsprechende Lagerung an. Sie sollten die getrockneten Früchte beispielsweise vor Feuchtigkeit schützen. Praktisch lassen sich hier etwa Einmachgläser verwenden. Das Dörrobst sollte auch lichtgeschützt aufbewahrt werden. Dafür eignet sich beispielsweise der Küchenschrank oder die Speisekammer.