Makloubeh auf der Karte Foto: Claudia Wittke-Gaida/dpa-tmn up-down up-down Machboos und Makloubeh So geht Soulfood auf Katarisch Von dpa | 22.11.2022, 04:32 Uhr

An Reis kommt man in Katar nicht vorbei. Er ist wie ein Medium, das all die arabischen Gewürze aufsaugt und typische Gerichte groß rausbringt. Wie diese gelingen, lässt sich an Kochschulen lernen.