Wie lässt sich die Suppe effizient aufwärmen? Ist es nur ein Schüsselchen, bietet sich die Mikrowelle an. Bei großen Mengen über 500 g kann der Topf allerdings genauso effizient sein. Ofen, Herd oder Mikrowelle? So geht energieeffizientes Kochen Von dpa | 05.08.2022, 04:34 Uhr

Garen, aufwärmen, aufbacken - vieles kann man so oder so zubereiten. Doch was verbraucht mehr Energie? Wann sich eher Herdplatte, Backrohr, Toaster oder Mikrowelle rechnet.