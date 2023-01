Schwarzer-, Grüner-, Roter- und Szechuanpfeffer Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa/dpa-tm up-down up-down Pfeffersorten im Überblick Schwarz, rot, bunt - und lang: Eine gepfefferte Gewürzkunde Von dpa | 31.01.2023, 04:32 Uhr

Kein Gewürz ist in Deutschland beliebter als Pfeffer. Er gehört auf jedes Steak, in Suppen und darf selbst in der Bäckerei nicht fehlen. Welcher Pfeffer wozu passt, erklären Gewürzexperten.