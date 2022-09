Asiatische Bowl mit Schweinefilet Foto: Mareike Pucka/biskuitwerkstatt.de/dpa-tmn up-down up-down Glück mit Stäbchen fassen Rezept für Asiatische Bowl mit Schweinefilet Von dpa | 28.09.2022, 04:34 Uhr

Für Food-Bloggerin Mareike Pucka regt schon der Anblick einer gelungenen Bowl den Appetit an. Die Zutaten werden dabei wie eine Symphonie komponiert, in dem sie in einzelnen Sektionen drapiert werden.