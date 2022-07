Schokolade sollte auch bei hohen Außentemperaturen nicht im Kühlschrank gelagert werden. FOTO: Imago-Images / Shotshop up-down up-down Optimale Aufbewahrung Trotz Hitze: Warum Sie Schokolade nicht im Kühlschrank lagern sollten Von Carolin Ungrad | 12.07.2022, 16:02 Uhr

Liegt Schokolade in der Sonne, fängt sie an zu schmelzen. Viele Verbraucher legen die Tafel daher in den Kühlschrank, um sie möglichst lange frisch zu halten. Wir erklären Ihnen, warum Sie dies nicht tun sollten und auf was Sie bei der Lagerung sonst noch achten können.