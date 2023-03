Wein in Bierflaschen Foto: Oliver Berg/dpa up-down up-down Fachmesse ProWein Pfälzer Winzer präsentiert Wein in Mehrwegbierflaschen Von dpa | 17.03.2023, 10:06 Uhr

Die allermeisten Weinflaschen landen in Altglascontainern. Mehrweg spielt bisher kaum eine Rolle in der Branche. Nun kommt Bewegung in das Thema. Bier könnte da ein Vorbild sein.