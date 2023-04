Eine Handvoll Erdbeeren Foto: Sebastian Kahnert/dpa/dpa-tmn up-down up-down „Öko-Test“ Pestizide und schlechte Ökobilanz vermiesen frühe Erdbeeren Von dpa | 20.04.2023, 07:21 Uhr

Sie lachen einen in der Obstauslage gleich am Anfang an. Und obwohl klar ist, dass sie weit gereist sind, können viele den frühen Erdbeeren nicht widerstehen - oft keine gute Wahl, so „Öko-Test“.