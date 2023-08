Für viele Kinder ist es das erste Mal Fischessen, auch wegen der ansprechenden Form und Farbe: das Fischstäbchen. Doch was steckt in dem Produkt? Die Zeitschrift „Öko-Test“ hat 19 Produkte mit Fisch und zwölf ohne Fisch geprüft und serviert in Ausgabe 09/2023 die Ergebnisse.

Die gute Nachricht: Vom reinen Geschmack her sind die Tester von allen echten Fischstäbchen begeistert. Auch hygienisch haben sie nichts auszusetzen, finden keine Fadenwürmer und kaum Keime. Trotzdem gibt es einen Haken.

Gefährliche Fette, aber nachhaltiger Fischwahl

Mehr als die Hälfte der Fischstäbchen ist mit krebsverdächtigen Fettschadstoffen belastet. Diese Stoffe entstehen beim rund 30-sekündigen Frittieren der panierten Fischblöcke. Aus den pflanzlichen Frittierfetten bilden sich dabei meist Fettsäureester, für die die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) eine maximale Tagesdosis festgelegt hat.

Bei fünf belastete Fischstäbchen wären schon mehr als die Hälfte der Tagesdosis für ein Kind von 30 Kilo erreicht. Viele Hersteller hätten dieser „Öko-Test“-Rechnung widersprochen, erklärt das Magazin. Sie hätten Gegengutachten vorgelegt und auch bei der Filterung der Fritteusensysteme Besserung gelobt.

Positiv wertet die Zeitschrift, dass drei Viertel der Produkte Alaska-Seelachs enthalten – denn der Fisch aus dem hohen Norden des Pazifiks gehöre zu den wenigen Arten, deren Bestände noch als gesund gelten.

Fischfangmethoden in der Kritik

Weniger zufriedenstellend sei aber, wie der Alaska-Seelachs gefangen wird. Die schwebenden Scherbrettnetze würden bis zu 80 Prozent der Zeit den Meeresboden berühren und diesen zerstören. „Dabei hacken sie empfindliche Bodenlebensgemeinschaften wie Korallenfelder oder Tiefseeschwammwälder ab“, erklärt WWF-Fischereiexperte Philipp Kanstinger.

Gerade bei den „100 Prozent nachhaltigen“ Bio-Produkten der Marke Followfood sehen die Öko-Tester Probleme. Neben einer Verschleierung der Fischfangmethoden auf der Verpackung sei auch der für die Fischstäbchen verwendete Kabeljau überfischt. Die verwendeten Grundschleppnetze sind als Fangmethode äußerst umstritten, da die Netze an Eisenkufen über den Meeresboden gezogen werden und so den Meeresgrund ebenfalls stark schädigen. Haken und Langleinen seien die bessere Methode.

Kutter mit Grundschleppnetz: Solche Netze sehen Umweltschützer äußerst kritisch. Symbolfoto: dpa

Sechs Fischstäbchen „gut“, vier fallen durch

Insgesamt fielen vier Fischstäbchen durch, sechs Produkte schafften es ohne nennenswerte Schadstoffe und aus gesunden Beständen zu einer „guten“ Empfehlung der Öko-Tester. Am schlechtesten schnitten die Fischstäbchen von Eismann ab und auch die Stäbchen von Aldi Süd wurden mit „mangelhaft“ bewertet.

Am besten wurden die Produkte von Frosta, Iglo, Denn‘s Biomarkt, Lidl, Netto und Demeter bewertet. Sie alle erhielten die Note „gut“.

Vegane Version von Fischstäbchen

Neben den Fischstäbchen mit Fisch wurden auch zwölf (Fisch-)Stäbchen ohne Fisch getestet. Positiv fiel den Testern auf, dass in den veganen Alternativen seltener Fettschadstoffe stecken als im tierischen Original. Unter der Panade verbirgt sich meist eine Masse aus Reismehl, Soja- und Weizenprotein oder Gemüse.

Kritikwürdig sehen die Tester die künstlichen Aromen in den veganen Stäbchen an. Bei fast allen Veggie-Stäbchen wird mit Fetten, Emulgatoren, Stabilisatoren, Konservierungs- und Aromastoffen nachgeholfen. Stattdessen hätten die Hersteller lieber auf natürliche Zutaten, wie etwa Algen, zurückgreifen sollen.

Weil auch Keime wie Darmbakterien identifiziert wurden, empfiehlt die Zeitschrift, die veganen Fischstäbchen gut durchzuerhitzen, bevor sie auf den Teller kommen. Im Innersten der Stäbchen sollte mindestens zwei Minuten lang eine Temperatur von 72 Grad ankommen.

Von außen kein Unterschied: vegane Fischalternativen. Foto: dpa

Drei vegane Fischstäbchen fallen durch, zwei schneiden gut ab

Insgesamt beschreiben die Tester den Geschmack der veganen Stäbchen als durchwachsen. So urteilen die Tester, die Stäbchen schmeckten „leicht nach altem Fett“ oder erkennen eine „Kohlnote“ und ein „deutliches Frittieraroma“.

Drei Veggie-Produkte fielen durch, zwei schnitten gut ab. Die Testsieger kommen dabei von Iglo und Kaufland.

Warum überhaupt vegane Stäbchen?

Das Magazin erklärt, dass es aufgrund der Überfischung sinnvoll sein kann, auf vegane Alternativen umzusteigen. Aus gesundheitlichen Gründen umzusteigen, empfehlen die Tester aber nicht. Fisch sei ein guter Lieferant von hochwertigen Proteinen, Jod und langkettigen Omega-3-Fettsäuren und die pflanzlichen Produkte würden auch mit Zusätzen oft nicht an echten Fisch heranreichen.