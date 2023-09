Wer kocht, weiß natürlich, dass Kartoffel ist nicht gleich Kartoffel ist. Den Knollen werden je nach Sorte drei unterschiedliche Kocheigenschaften zugeschrieben: fest-, vorwiegend fest und mehlig kochend.

Festkochende Kartoffeln sind – der Name sagt es – in gekochtem Zustand schnittfest und feucht, das Schnittbild ist glatt. So braucht man es für Kartoffelsalate, Bratkartoffeln, Salzkartoffeln. Auch Aufläufe und Gratins gelingen mit fest kochenden Sorten.

Mehlig kochende Kartoffeln zerfallen beim Garen, sie haben einen höheren Stärkegehalt und sind besonders gut für Püree, Suppe, Klöße, Pommes frites geeignet.

Vorwiegend fest kochende Kartoffeln liegen – auch hier sagt es der Name – mit ihren Eigenschaften zwischen fest und mehlig und sind deshalb für die meisten Zubereitungsarten zu gebrauchen. Kartoffelsalat bleibt mit ihnen allerdings ein Risiko.