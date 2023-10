Zwar sinkt der Bierkonsum in Deutschland etwas, doch alkoholfreie Alternativen und experimentierfreudige Craft-Bier-Brauer halten die Nachfrage nach besonders aromatischen Hopfen hoch. Entgegen jüngster Vermutungen werden auch bittere Biersorten im Vergleich zu anderen Bierarten beliebter. Doch schon bald könnte besonders aromatisches Bier teurer und auch seltener werden. Forscher haben die Hopfenernten in Europa untersucht und kommen dabei zu klaren Ergebnissen.

Die Untersuchung, die im Fachmagazin „Nature Communications“ erschienen ist, warnt vor sinkender Hopfenqualität, steigenden Preisen und ruft die Branche auf, „sofortige Anpassungsmaßnahmen“ vorzunehmen.

Hopfen aus Europa verliert an Bitterkeit und Qualität

Sowohl die Menge des geernteten Hopfens als auch dessen Gehalt an der für die bittere Note des Biers entscheidenden Alphasäure werden im Mittel deutlich niedriger als früher ausfallen. Im Mittel (Median) der Jahre 2021 bis 2050 erwarten die Forscher in den Gebieten grob ein Drittel weniger Alphasäure pro Hektar Anbaufläche als im Zeitraum 1989 bis 2018. In der Hallertau - dem wichtigsten europäischen Anbaugebiet in Bayern - seien es sogar fast 40 Prozent.

Sehen Sie hier: Vier interessante Grafiken zum Bier-Konsum in Deutschland.

Für die Analyse hat das Forscherteam unter der Leitung von Martin Mozny von der Tschechischen Akademie der Wissenschaften in Brünn (Brno) die Ernten von 1971 bis 1994 mit den Ernten von 1995 bis 2018 verglichen. Dabei sind bei der Ernte deutliche Rückgänge festzustellen, melden die Forscher. Dies läge an gestiegenen Temperaturen und geringeren Niederschlägen.

Der Klimawandel stellt für die Hopfenernte ein Problem dar. Foto: dpa | Peter Kneffel Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Erich Lehmair vom Verband Deutscher Hopfenpflanzer erklärte: „Das deckt sich mit unseren praktischen Erfahrungen“. Bereits im vergangenen Jahr sei die Ernte schlecht gewesen. Neben dem Einsatz von klimatoleranteren Sorten sei auch die Bewässerung eine Gegenmaßnahme.

Branche arbeitet an klimatolerantem Hopfen

„Natürlich geht der Klimawandel auch am Hopfenanbau nicht vorbei“, sagt Klaus Kammhuber, der am Hopfenforschungszentrum im bayrischen Hüll arbeitet. Für die Branche müsse der Klimaschutz die absolute Priorität haben.

Auch Anton Lutz vom Hopfenforschungszentrum bestätigt zwar, dass der Klimawandel für die Hopfenpflanze „ein großes Problem darstellt“, an der Studie kritisiert er allerdings unter anderem, dass Veränderungen des Sortenspektrums nicht berücksichtig worden seien. Dabei habe man züchterisch bereits auf die sich abzeichnende Klimaänderung reagiert: Ältere Sorten würden vom Klimawandel nahezu „überrollt“, die neuen Sorten aus Hüll seien dagegen „wesentlich klimatoleranter“.