Kirschen am Baum Foto: Alina Gruenky/dpa up-down up-down Sommerfrüchte Kleinere Kirschenernte erwartet Von dpa | 29.06.2023, 10:31 Uhr

Die deutschen Obstbauern dürften in diesem Sommer weniger Kirschen ernten als im vergangenen Jahr. Die Betriebe gehen von einer gesamten Erntemenge für Süß- und Sauerkirschen von 45 400 Tonnen aus, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag nach einer ersten Schätzung zum Stichtag 10. Juni mitteilte. Das entspreche einem Rückgang um 6,7 Prozent gegenüber der Vorjahresernte von 48 700 Tonnen und einem Minus von 3,5 Prozent gemessen am zehnjährigen Durchschnitt (47 100 Tonnen).