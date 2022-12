Stollen aus dem Stollen Foto: Swen Pförtner/dpa up-down up-down Von der Backstube ins Bergwerk Hessischer Stollen reift unter Tage Von dpa | 22.12.2022, 10:19 Uhr

In 70 Metern Tiefe wird im nordhessischen Willingen Weihnachtsstollen in einem früheren Schieferbergwerk gelagert. An dem ungewöhnlichen Ort soll das Gebäck saftig bleiben und seine Aromen entfalten.