Foto: Private Kornbrennerei H. Heydt Vom Feld ins Fass Handwerkskunst in der Haselünner Kornbrennerei Heydt 25.10.2022, 00:00 Uhr

Was früher ein klassischer Schnaps am Tresen war, ist heute längst zu einer geschätzten Spezialität aufgestiegen. Das Familienunternehmen Heydt aus Haselünne zeigt in unterschiedlichen Facetten, was Korn alles kann.