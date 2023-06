Spitzenkoch The Duc Ngo Foto: Angelika Warmuth/dpa up-down up-down Cross-Over-Küche am Tegernsee Gourmet-Restaurant „Überfahrt“ ist mit neuem Namen zurück Von dpa | 23.06.2023, 12:15 Uhr

Nach Wochen können Gäste wieder in dem Gourmet-Restaurant „Überfahrt“ am Tegernsee schlemmen. Nach der Trennung von Sterne-Koch Christian Jürgens heißt es nun: Neuer Koch, neuer Name, neue Speisekarte.