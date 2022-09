Gewürz mit Kniff: Geräuchertes Paprikapulver sparsam dosieren Foto: Bernd Diekjobst/dpa-tmn up-down up-down Gewürz mit Kniff Geräuchertes Paprikapulver sparsam dosieren Von dpa | 28.09.2022, 15:51 Uhr

Paprikapulver gibt es nicht nur in edelsüß oder rosenscharf, sondern auch geräuchert. Das dosiert man beim Kochen besser nicht ganz so großzügig, wenn man noch etwas anderes schmecken will.