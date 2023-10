Viren können überleben Erhitzen von Tiefkühlbeeren in Mikrowelle reicht nicht aus Von dpa | 18.10.2023, 11:10 Uhr | Update vor 2 Std. Tiefkühlbeeren Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn up-down up-down

Tiefkühler auf, ein paar Beeren zum Smoothie in den Mixer oder als süße Deko auf den Kuchen - so lieben es Beerenfans. Wer will denn schon matschig zerkochte Exemplare? Besser wäre es aber schon.