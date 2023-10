Hackfleisch macht aus einer langweiligen Tomatensoße eine Bolognese. Aus faden Brotkrumen wird nach Zugabe von Hack eine köstliche Frikadelle. Als Mett verwandelt es ein trockenes Brötchen zu Alman-Sushi. Dennoch wird die Wandlungsfähigkeit des Hackepeters gelegentlich überschätzt.

Auf der Website chefkoch.de gibt es zum Beispiel viele schmackhafte und kreative Hackfleischrezepte, von Nutzern. Einige User übertreiben es mit der Kreativität jedoch. Statt eines leckeren Gerichtes kommt etwas heraus, bei dem man sich fragt, ob es wirklich essbar ist.

Der Instagram-Kanal worstofchefkoch (gut 25.000 Follower) sammelt viele dieser Rezepte. Wir haben dort und auf chefkoch.de die schlimmsten Hackfleisch-basierten Verbrechen herausgesucht.

Alle Garzeiten sind aus den Rezepten übernommen. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für Gesundheitsschäden durch rohes Hackfleisch.

5. Falscher Hase mit Mandarinenfüllung (von User Onkel Eiche)

Onkel Eiche hat diesen Hackbraten mit Mandarinenfüllung erstellt, der es auf das Instagramprofil geschafft hat.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Zubereitung (für alle, die sich trauen): Hackfleisch mit den rohen Eiern, den eingeweichten und ausgedrückten Brötchen und den kleingehackten Zwiebeln vermischen. Mit Salz, Pfeffer, Muskat und Kümmel würzen. Das Ganze zu einem Laib formen. Ein Küchenbrett mit den Semmelbröseln bestreuen und darauf den „Fleischteig“ geben. Mit einer Gabel „mittig auf zwei Drittel der Länge aufschlitzen“.

Die Öffnung mit den Mandarinen füllen und wieder verschließen. Anschließend 60 Minuten bei 180 Grad in einem Bräter mit dem Olivenöl backen. Brühe mit Creme-Fraiche vermischen und alle 15 Minuten etwas drüber geben. Aus dem entstehenden Bratensatz kann man mit etwas Mehl oder Speisestärke eine Soße kochen. In Scheiben schneiden und servieren.

4. Gebackener Mettigel Hawaii (von User Bräsoso)

700 Gramm Mett

2 Zwiebeln

2 Zehen Knoblauch

4 Scheiben Ananas aus der Dose

70 Gramm Champignons

2 Tomaten

100 Gramm Salzstangen

3 Eier

100 Gramm geriebener Käse

Salz und Pfeffer

Oregano

zwei Gewürznelken

Fett, für die Form

Salzstangen, zum Verzieren

Zubereitung: Salzstangen zerkleinern, bis sie „sehr klein sind“. Zwiebeln und Knoblauch zerkleinern und mit den Salzstangen, Eiern und gewürztem Hack vermischen. „Hackberg zu einem Igel formen“ und in die gefettete Auflaufform legen. Grob geschnittene Champignons und Tomaten als Pfötchen an den Rand legen. Mit Alufolie bedecken und 45 Minuten bei 180 Grad backen. Rausnehmen, den Käse über den Hackberg streuen und weitere 45 Minuten backen. Restliche Salzstangen in den Rücken des Igels stecken und servieren.

3. Frikadellen mit Zimt und Schokolade (von User Klaumix)

Zutaten:

500 Gramm Hackfleisch, gemischt

1 Ei

1 Esslöffel Paprikapulver

1 Esslöffel Schnittlauch

2 Teelöffel Steakpfeffer

1 Teelöffel Zimtpulver

Schokotröpfchen mit 52 % Kakao

Pinienkerne

Butterschmalz für die Förmchen

Zubereitung: Eine Muffinform mit Butterschmalz ausfetten. Hack mit allen Zutaten außer der Schokolade und Pinienkernen vermischen. Kleine Bällchen formen und mit Schokolade und Pinienkernen füllen. In die Formen geben und flach drücken. Anschließend für 30 Minuten bei 200 Grad backen.

2. Hackfleisch-Bananen-Creme-Suppe ( von User Hi2helmi)

Hackfleisch und Süßspeisen passen nicht zusammen. Dieser Meinung ist man auch bei worstofchefkoch.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Zubereitung: Bananen in Scheiben schneiden und mit der Hühnerbrühe in einem großen Topf 15 Minuten lang kochen. Dann pürieren. Ananas anbraten und mit Currypulver bestreuen, dann zusammen mit dem Ananaswasser aus der Dose in die Suppe geben und mit der Milch auffüllen. Dann weiterköcheln lassen.

Währenddessen die Zwiebeln in Würfel schneiden. In einer Pfanne mit etwas Öl glasig braten. Mit den Gewürzen, außer Zucker, kräftig abschmecken und anbräunen. Dann Hackfleisch, Schmand, Ketchup oder Paprika-Sauce und den Zucker in die Suppe geben. Abschmecken und unter Umständen nachwürzen. Die Kokosraspel anrösten und über der Suppe verteilen. Servieren.

1. Hackfleischpudding (von einem gelöschten User)

Der User hat sich für sein Rezept wohl so sehr geschämt, dass er sich gelöscht hat. Die Ekelhaftigkeit dieses Rezeptes muss allerdings visuell gewürdigt werden. Etwa mit dem Foto auf worstofchefkoch.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Zubereitung: Blätter und Strunk vom Kohl entfernen. Den Kohl halbieren und einige Blätter blanchieren. Dann den Rest in Würfel schneiden. Hackfleisch, Zwiebel, Ei und eingeweichte und ausgedrückte Brötchen vermengen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Den Kohl beigeben und umrühren, bis alles vermengt ist. Eine Guglhupf-Form für Pudding einfetten und mit den blanchierten Kohlblättern auskleiden.

Dann mit der Hackfleischmasse auffüllen und mit Kohl abdecken. Die Form in einen Topf mit etwas Wasser geben und 15 Minuten lang kochen. Dann mit einem Teller abdecken und blitzschnell umstülpen. Form abnehmen und servieren.