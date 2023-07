Im Marktkauf in Meppen stehen Frische und Qualität im Fokus. Das sieht man deutlich an der umfangreichen Fleischtheke, sowie der gut ausgestatteten Käsetheke des Ladens. Hier bekommen Kundinnen und Kunden nicht nur eine große Auswahl, sondern auch eine umfangreiche Beratung.

Ob US, Irish oder Argentinisches Beef, Iberico oder Duroc Schwein, bei der Fleischtheke im Marktkauf in Meppen wird jeder Fleischliebhaber fündig. Die Abteilung verfügt über eine eigene Abpackmaschine für Frischfleisch, sowie eine große Auswahl an hausgemachten Salaten sowie selbstgeräucherten Wurstwaren, wie Pfefferbeißer, Mettenden oder auch Streichmettwurst. Stolz sind die Mitarbeitenden der Fleischtheke auch auf ihre hohe Kompetenz in Sachen Kalbsfleisch. Ein besonderes Highlight ist der begehbare Dry Aged Reifeschrank, der bis zu 300 Kilo Fleisch fassen kann.

Auch Käse und Fisch kommen nicht zu kurz

Doch auch die Käseauswahl kann sich sehen lassen. Mit einer Länge von 11 Metern bietet die Käsetheke im Marktkauf in Meppen die größte Käseauswahl in der Region. Hier findet man außergewöhnliche Sorten aus ganz Europa und sogar aus Amerika, der Schweiz und Norwegen. Neben verschiedenen Käse- und hausgemachten Frischkäsesorten umfasst das Sortiment auch ein großes Grillsortiment sowie geräucherte Käsesorten. Insgesamt stehen etwa 400 Sorten zur Verfügung, sodass selbst der anspruchsvollste Käsefan auf seine Kosten kommt.

Neben Fleisch und Käse kommen auch Fischliebhaber in der Fischabteilung des Marktkaufs Meppen auf ihre Kosten. Die Auswahl an Spezialitäten reicht von Seeteufel bis zu Königskrabbenbeinen und umfasst insgesamt etwa 120 Fischsorten, die täglich verfügbar sind. Der Fisch wird hier sogar selbst geräuchert.

Die engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Marktkauf stehen mit Rat und Tat zur Stelle. Hier spürt man nicht nur die Qualität, sondern auch die Leidenschaft. Damit wird der nächste Grillabend oder die Familienfeier ein echtes Erlebnis. Wer darüber hinaus noch Inspiration such, kann an den regelmäßig stattfindenden Kundenabenden teilnehmen. An den Abenden dreht sich alles um Käse, Fisch, Fleisch, Whisky, Wein oder Bier. Die Abende können auch außerhalb des Marktes stattfinden, beispielsweise im Heimatverein oder im Schützenverein. Ein spannendes Event, um Neues zu entdecken.

