Aufwendige Handarbeit Cranberrys gibt es auch aus Deutschland Von dpa | 07.11.2022, 10:08 Uhr

Cranberries werden in Nordamerika seit mehr als 200 Jahren angebaut. In Deutschland gehört die Familie Dierking in der Lüneburger Heide zu den wenigen, die die Beeren aufwendig anbauen.