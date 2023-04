Als Salat oder püriert: Der Gründonnerstag als Spinattag Foto: Christin Klose/dpa-tmn up-down up-down Ostertage Als Salat oder püriert: Der Gründonnerstag als Spinattag Von dpa | 05.04.2023, 13:31 Uhr

Das Grün von Gründonnerstag stammt wohl eher vom Wort „greinen“ ab, was so viel wie weinen oder klagen bedeutet. Aber irgendwie denken viele Menschen bei Grün an ein Frühlingsgemüse: Spinat.