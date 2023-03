Am Anfang war das Feuer. Von der einfach Herdstelle, der oftmals einzigen Licht- und Wärmequelle des Hauses, hat sich die Küche zum Vorzeigeraum moderner Familien entwickelt. Noch weit bis ins 18. Jahrhundert war die Kochstelle so spartanisch aufgestellt, dass hier von Genuss keine Rede war. Funktionalität war das oberste Gebot. In wohlhabenden und privilegierten Familien wurden Küche und Vorratsräume sogar in eigene Hausflügel ausgelagert, um diese von den “repräsentativen Räumen” abzugrenzen.

Mittlerweile werden rund eine Millionen Küchen jährlich in Deutschland neu eingebaut oder modernisiert. Sie etablieren sich dabei immer mehr zum It-Piece des Hauses. Die deutsche Durchschnittsfamilie gönnt sich etwa alle 20 Jahre eine neue Küche und lässt sich das neue Traumobjekt im Schnitt 6.000 Euro kosten. Die Tendenz ist jedoch steigend: Für den Traum der eigenen Genussinsel geben rund 40 Prozent der Käufer mehr als 10.000 Euro aus.

Offene Räume im Trend - Treffpunkt für die ganze Familie

Besonders im Trend sind offene Kochzeilen. Dabei setzt sich das traditionelle US-amerikanische Modell immer mehr durch. Großzügige Kochinseln und wandlose Kombinationen mit dem Wohn- und Esszimmer werden immer beliebter. Neben Ergonomie und Funktionalität lässt die Kochinseln das Kochen weitaus mehr werden als einfache Essenszubereitung. Das gemeinschaftliche Zubereiten von Speisen mit der Familie und Freunden, Kommunikation, Spaß und Genuss stehen hier besonders im Fokus. Kochen wird immer mehr als Event zelebriert. So gehen Essen, Genießen und Wohnen fließend ineinander über - die Verbindung von Funktionalität und Design wird immer wichtiger.

Neben gemütlichen Sitzecken, Barhockern und Essgelegenheiten direkt an der Kücheninsel, sind auch Geräte weit über den Standard hinaus gefragter denn je. Dampfgarer, integrierte Kaffeevollautomaten und moderne Dunstabzüge verleihen dem neuen Genussmittelpunkt nicht nur Funktionalität, sondern machen auch optisch einiges her. Die accent line der Firma BOSCH gliedern sich beispielsweise perfekt in die Optik der neuen Küche ein und sorgt dank innovativer Entwicklungen für einen gesunden Lebensstil und mehr Spaß beim Kochen.

Die neuen Serie 8 Backöfen haben beispielsweise eine integrierte Dampf-Funktion und machen das Dampfgaren noch schonender und schneller. Die neue Heizart Air Fry ermöglicht gesundes Frittieren mit wenig Fett. Dank des Perfect Browning Bräunungssensor erkennt der Backofen mittels integrierter Kamera den Bräunungsgrad.

Auch das Thema Ordnung spielt eine immer größere Rolle. Sorgfältig verpackt in einzelnen, hübsch beschrifteten Behältern wird auch die Vorratshaltung zunehmend zum Must-Have der neuen Küche.

Genuss verändert sich

Nicht nur die Küche an sich und ihre Ausstattung verändert sich und gewinnt an immer mehr Bedeutung, auch werden die Themen Essen, Genuss und Gesundheit für viele immer wichtiger und haben einen großen Stellenwert bei der Zubereitung der Mahlzeiten. Täglich gibt es neue Food-Trends, Tipps und Tricks für eine gesunde Ernährung und neue Start-ups und Foodunternehmen, welche uns mit neuen Produkten und Ideen aus dem Lebensmittelsektor begeistern.

Der wichtigste Punkt laut forsa-Umfrage ist für 99 % der Deutschen dabei nach wie vor der Genuss: Es muss schmecken! Mit 91 % folgt direkt auch schon die Gesundheit. Das zeigt auch der steigende Konsum von Gemüse und Obst, welches zu über 75 % täglich auf dem Tisch landet. 64 % bevorzugen täglich Milchprodukte wie Joghurt, Käse und Co. Der Fleisch- und Wurstkonsum sinkt hingegen stetig, die Anzahl an Vegetariern und Veganern steigt kontinuierlich an.

Auch Nachhaltigkeit, Qualitätsbewusstsein und Regionalität stehen immer mehr im Mittelpunkt. Eine neue, qualitätsbewusste Generation beschäftigt sich mehr und mehr mit Food-Trends, Einkaufen auf dem Wochenmarkt und der Beschaffung saisonaler Lebensmittel von lokalen Produzenten und Händlern, die nachhaltig und fair angebaut und hergestellt werden.

Du bist, was du isst

Lebensmittelsicherheit und -beschaffung, Regionalität, Tierwohl und Klima- sowie Umweltschutz sind immer mehr Menschen in Verbindung mit ihrer Ernährung wichtig. Selbstversorger sein ist im Trend: Gemüse- und Kräuterbeete gehören im eigenen Garten zum guten Ton.

Heute ist man Veganer oder Vegetarierer, Selbstversorger oder Anhänger einer Food-Bewegung, hat eine tolle Küche mit extravaganter Ausstattung: Essen ist zum kulturellen Mittelpunkt unseres Lebens geworden. Das Mittagessen, das über soziale Netzwerke geteilt wird, angerichtet wie im Sternerestaurant, hübsches Geschirr, tolle Lunch Boxen und die Zubereitung an sich werden zum Statussymbol.

Kochen als Event

Auch selbst kochen von A bis Z oder „von Nose-to-tail“ steht wieder im Fokus. 52 % kochen täglich frisch, 30 % zwei- bis dreimal die Woche. Dabei geht es hier nicht nur um die reine Nahrungsaufnahme. Genuss, Spaß und Kreativität werden immer wichtiger. Auch das ganzheitliche Verwerten von Lebensmitteln und Produkten ist wieder en vogue. Beim Kochen geht es um Geselligkeit, die Familie wird eingebunden, gemeinsame Zeit wird zelebriert.

Mit dem deutschlandweiten Kochwettbewerb „Deutschland kocht“ haben die Firmen BOSCH und nobilia Küchen dieses Jahr ein Format ins Leben gerufen, in dem Hobbyköche gegeneinander antreten und einen bundesweiten Titel gewinnen können. Die Teams, die gegeneinander antreten, bestehen jeweils aus einem lokalen Fachhändler, einem Hobbykoch und regionalen Lebensmittelherstellern.

Kochseminare für Jung und Alt, privat oder in ausgewählten Locations, werden ebenfalls immer beliebter. Auch hier ganz klar im Mittelpunkt: Genuss und Geselligkeit. Gemeinsam kochen macht gute Laune und nebenbei erntet man viele wertvolle Tipps und Tricks.

Regionalen Partner, bei denen Kochseminare gebucht werden können oder ihr eure neue Traumküche mit den neuesten BOSCH Geräten finden könnt, seht ihr hier:

