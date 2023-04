Das Unternehmen, das es erst seit knapp zweieinhalb Jahren in Wallenhorst gibt, hat mittlerweile bereits 15 hochqualifizierte Mitarbeiter, von denen auch viele aus dem gleichen Ort stammen. Bei Lesniks stehen Qualität, Service, Ehrlichkeit und die Familie im Fokus. „Wir bieten hier alles an”, sagt Slava Lesniks, „Ob Erstausstattung für Studenten oder Letzteinrichtung für Rentner - wir finden für jeden und für jedes Budget die passende Lösung.” Auch gibt es viele Zusatzleistungen, beispielsweise einen jährlichen, lebenslangen Inspektionsservice beim Kauf einer Küche.

Auch ist die Firma im Rahmen des „grünergriff” zertifiziert. Die Qualitätsgemeinschaft setzt sich für bewusste Nachhaltigkeit im Fachhandel ein.

Slava Lesniks Foto: Lesniks Küchen

Die hauseigene Gourmet Werkstatt, in der auch die Küchen von nobilia und Geräte von BOSCH aktiv genutzt werden, ist gut besucht. Fast wöchentlich finden hier Kochevents und -kurse statt. So kam es auch, dass sich das Küchenstudio Lesniks als Partnerstudio im bundesweiten Kochwettbewerb „Deutschland kocht!” hat aufstellen lassen.

Deutschland kocht - Das Kochevent des Jahres

Der spannende Wettbewerb wurde von den Firmen BOSCH und nobilia Küchen ins Leben gerufen und bietet ein Format, in dem Hobbyköche gegeneinander antreten und einen bundesweiten Titel gewinnen können. Die Teams, die gegeneinander antreten, bestehen jeweils aus einem lokalen Fachhändler, einem Hobbykoch und regionalen Lebensmittelherstellern. Dabei stehen Regionalität und Saisonalität im Fokus.

Der Hobbykoch, der gemeinsam mit Lesniks am Wettbewerb teilnehmen wird, ist Alexander Stratorski. Gemeinsam mit seiner Schwester Ljubinka Stratorska und der gemeinsamen Freundin Jasmin Baum hat er viele spannende Kochideen. Bei den dreien steht vor allem der Spaß im Vordergrund. „Wir sind Hobbyköche. Wenn mal was schief geht, macht das nichts. Die Hauptsache ist doch, dass es allen am Ende schmeckt”, berichtet der 40-jährige. Besonders freut sich das Koch-Trio auch über den regionalen Bezug. „Wissen, woher beispielsweise das Gemüse kommt, ist uns schon wichtig”, erzählen die drei. Einkäufe auf dem Wochenmarkt und bei lokalen Lieferanten wie den Gemüsegärtnern sind stets Pflicht.

Julia Lesniks Foto: Lesniks Küchen

Auch der Familie Lesniks liegt die Region besonders am Herzen. „Bei uns stehen die Kinder im Fokus”, erzählt Slava Lesniks, „Sie sind nicht nur oft im Laden, auch engagieren wir uns bei vielen regionalen Vereinen. Das reicht von Tombola über Gewinnspiele bis hin zu Trikots. Dabei ist die Sportart ganz egal.”

Familie Lesniks erhofft sich von „Deutschland kocht”, mehr Menschen aus der Region zusammenbringen zu können. „Neben dem ehrenamtlichen Engagement ist Kochen einfach eine tolle Sache, um Menschen zusammen zu bringen”, sagt Julia Lesniks, „Wir würden uns freuen, wenn wir mehr Menschen dafür begeistern können.”

Mehr Informationen: Hier finden Sie das Küchenstudio größer als Größer als Zeichen Lesniks Küchen Ringstraße 1 49134 Wallenhorst _ 05407-8979090 Info@lesniks-kuechen.de _ www.lesniks-kuechen.de

