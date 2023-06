ANZEIGE // Am Samstag, 20.5.2023, gipfelte das bundesweite Event „Deutschland kocht – regional & saisonal“ im großen Finale bei Deutschlands größter Food-Bloggerin Sally im Sallycon Valley in Waghäusel. Finalistin Claudia Thun, angetreten für den KüchenTreff Elmshorn, setzte sich mit ihrem Deichlamm mit Thymian-Haselnuss-Kruste gegen ihre Mitstreiter durch. Beim anschließenden Sommerfest wurde mit den Hauptsponsoren Bosch und nobilia sowie vielen weiteren Partnern und Gästen ausgiebig gefeiert.

Das Finale der ersten Ausgabe von Deutschland kocht fand im Sallycon Valley der Foodbloggerin Sally statt. Foto: flotho werbeagentur

Vorfreude und Ehrgeiz lagen in der Luft, als die vier Finalisten in Sallys Showroom aufeinandertrafen, um die Jury von ihrem persönlichen regionalen Gericht zu überzeugen. Mit Mona Schmidt für das Küchenhaus Arnstadt, Burak Sahin für das Planwerk Lüdenscheid, Claudia Thun für KüchenTreff Elmshorn und Daniel Homuth von Küchen WALTHER begegneten sich die Gewinner der Halbfinals aus München, Verl, Sylt und Mainz, um den Sieg für ihr Team einzufahren. Bei der großen Auswahl köstlicher Kreationen fiel der prominenten Jury, bestehend aus Gastgeberin Sally, Sternekoch Alexandro Pape, Video-Creatorin Ayse, Fernsehkoch Carsten Dorhs, Koch und Autor Frank Buchholz, Weinexpertin Gesine Roll sowie Spitzenkoch Tristan Brandt, die endgültige Entscheidung sichtlich schwer. Am Ende sicherte sich jedoch Claudia Thun mit ihrem Gericht die Krone. Die stolze Erstplatzierte konnte ihren Erfolg kaum fassen und nahm, sichtlich gerührt, ihren Preis entgegen: eine nobilia Traumküche mit einer exklusiven Geräteausstattung von Bosch.

Foodbloggerin Sally überreichte den Siegerinnen des KüchenTreffs Elmshorn den ersten Preis: einen Gutschein für eine nobilia-Küche mit Bosch-Ausstattung. Foto: flotho werbeagentur

Ein würdiges Finale für ein gelungenes Event

Mit dem letzten großen Kochereignis ging in Waghäusel die Premiere von „Deutschland kocht – regional & saisonal“ zu Ende, die in den Wochen zuvor bundesweit für kulinarische Furore gesorgt hatte. Besonders der innovative Gedanke, der die Regionalität und die besondere Zusammenarbeit mit den Fachhändlern in den Fokus rückt, erweckte Interesse und Begeisterung. Auch für Sonja Diermann, Leiterin Marketing & PR bei nobilia, liegt hier der große Reiz:

„Für nobilia als Familienunternehmen sind die Themen Nachhaltigkeit und Regionalität enorm wichtig. Die Idee, ein Event zu schaffen, bei dem wir mit unseren Kunden gemeinsam ein Format umsetzen können, das von der Inszenierung des Produktes lebt, hat mich wirklich begeistert. Das Besondere daran ist, dass Händler zum Mitmachen animiert werden.“ Sonja Diermann Leiterin Marketing & PR bei nobilia

Am Finaltag wurde noch einmal deutlich, dass erst das hervorragende Zusammenspiel aus Fachhändlern, Köchen, den Hauptsponsoren Bosch und nobilia sowie den hochkarätigen Partnern Tag der Küche, Leifheit, Soehnle, FreezyBoy, grünergriff, area30, küchenwohntrends, Kitchen Stories und foodkuss einen Erfolg wie diesen möglich macht. Dementsprechend positiv fiel auch das Feedback der Anwesenden aus: Die Jury zeigte sich begeistert vom hohen Niveau der Hobbyköche und dem großen Engagement aller Beteiligten, wie Sally im Anschluss an das Finale deutlich machte: „Ich bin unheimlich stolz, Teil der Jury zu sein und mit weiteren renommierten Kochexperten dazu beitragen zu können, talentierten Hobbyköchen eine Plattform zu bieten, um ihre Fähigkeiten und ihre Kreativität in der Küche mit regionalen Zutaten zu präsentieren.“

Die Finalisten-Teams: Claudia Thun für den KüchenTreff Elmshorn, Mona Schmidt für das Küchenhaus Arnstadt, Burak Sahin für das Planwerk Lüdenscheid und Daniel Homuth für Küchen WALTHER. Foto: flotho werbeagentur

Kochevent setzt Startschuss für die Zukunft

Spätestens beim Finale im Sallycon Valley, dem krönenden Abschluss der ersten Eventreihe von „Deutschland kocht“, waren sich alle Anwesenden einig, dass dies erst der Anfang einer neuen Erfolgsserie war und als Ausgangspunkt für kommende Projekte gesehen werden kann. Daran hat auch Andreas Diepold, Geschäftsführer Deutschland der Robert Bosch Hausgeräte GmbH, keinen Zweifel:

„Was hier in den letzten Monaten mit viel Leidenschaft und Engagement entstanden ist, setzt neue Maßstäbe. Das ist ein Volltreffer! Wer die glücklichen Gesichter gesehen hat, wird mir zustimmen, dass man Freude am Kochen kaum intensiver erleben kann.“ Andreas Diepold Geschäftsführer Deutschland der Robert Bosch Hausgeräte GmbH