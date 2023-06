VitaFresh Kühlschränke reduzieren Lebensmittelabfälle

Die präzisionsgefertigten Kühlschränke von Bosch sind mit innovativen Technologien ausgestattet, um Lebensmittel länger frisch zu halten. Dazu gehören ein ca. 0° C Bereich für die hygienische Lagerung von Fisch und Fleisch sowie die VitaFresh-Technologie, welche Obst und Gemüse länger frisch hält. Damit trägt Bosch entscheidend zur Verringerung von Lebensmittelabfällen bei. Zudem trägt das System zur Vitaminerhaltung in Obst und Gemüse bei.

Bosch hat natürlich auch an die Funktionalität gedacht. Neben verstellbaren Flex-Fächern und Glas-Ablageböden in verschiedenen Höhen, schaffen klapp- und verschiebbare Abstell­flächen Raum für hohe Behälter und große Gefäße. Die Türabsteller lassen sich zudem nach links oder rechts verschieben und in der Höhe flexibel verstellen.

Weiterhin lassen sich die Kühl-Gefrier-Kombinationen einfach reinigen und handhaben. Dank eines cleveren Systems, dass trockene, kalte Luft gleichmäßig verteilt, muss das Gerät nie mehr abgetaut werden. Ohne Eisschicht lassen sich Gefrierschubladen jederzeit problemlos öffnen und schließen.

Serie 8 Backöfen: Gesund kochen leicht gemacht

Neben Umweltaspeken legt Bosch auch Wert auf einen gesunden Lebensstil durch innovative Küchengeräte. Die Serie 8 Backöfen ermöglichen einfaches und gesundes Kochen mit Funktionen wie Dampfgaren bis 120°C, der Air Fry Heizart für fettarmes Frittieren und einem PerfectBrowning Bräunungssensor mit integrierter Kamera, die den perfekten Bräunungsgrad erkennt.

Das Design kommt auch nicht zu kurz. Die Modelle der Serie überzeugen mit einer edlen Oberfläche in carbon black. Der digitale Bedienring, der in die Glasblende eingelassen ist, schafft dabei ein ganz neues Back- und Kocherlebnis.

Energieeffizienz und Stromsparen im Fokus

Angesichts steigender Energiepreise und der Notwendigkeit zur Schonung wertvoller Ressourcen setzt Bosch auf energieeffiziente Geräte. Durch den Einsatz von effizienten Kühl- und Gefriergeräten, modernen Leuchtmitteln und sparsamen Geschirrspülern können immense Kosten eingespart werden. Dabei profitieren nicht nur die Verbraucher, sondern auch die Umwelt.

Clevere Spartipps für den Haushalt

Bosch bietet zudem auf seiner Website Tipps zum Stromsparen im Haushalt an. Dazu gehören unter anderem das Ersetzen älterer Elektrogeräte durch moderne, energieeffiziente Modelle sowie das Vermeiden des Stand-by-Modus bei Fernsehern, Spielekonsolen und PCs. So wird Energiesparen kinderleicht.