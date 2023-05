Die Kaffeerösterei Osnabrück verwendet ausschließlich hochwertige Kaffeebohnen aus ausgewählten Anbaugebieten. „Wir legen bei uns großen Wert auf Transparenz und Nachhaltigkeit,” berichtet Christoph Sierp, „Deshalb kaufen wir unsere Kaffeebohnen direkt von den Bauern und sind stolz darauf, fair gehandelten Kaffee anbieten zu können. Wir wissen genau, woher jede einzelne Kaffeebohne stammt und haben eine persönliche Beziehung zu den Kaffeebauern. Die direkten Kontakte ohne Zwischenhändler garantieren nicht nur frischen Kaffee, sondern auch faire Preise für die Kaffeebauern.“

Der Schwerpunkt der Genusshöfe liegt auf der schonenden Röstung von Kaffeebohnen, um das volle Aroma und den Geschmack jeder Sorte zu bewahren. Jede Sorte wird sorgfältig und individuell geröstet, um sicherzustellen, dass die einzigartigen Eigenschaften jeder Kaffeebohne optimal zur Geltung kommen. Jede Charge wird von Marco Fulle, dem Röstmeister, sorgfältig überwacht, um sicherzustellen, dass der Kaffee seinen höchsten Geschmack erreicht. „Es ist natürlich ein Highlight, eine große Auswahl an Kaffeesorten aus der ganzen Welt anzubieten”, erzählt Christoph, „Von kräftigen Espressosorten über milde Filterkaffees bis hin zu aromatisierten Milchgetränken haben wir für jeden Geschmack das passende Angebot.”

Foto: Holger Bulk Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Damit die Aromen und Geschmacksnoten des Kaffees besonders hervorgehoben werden, verwenden die Genusshöfe eine einzigartige Methode: die Langzeitröstung. Die Bohnen werden bei einer maximalen Temperatur von 240 Grad Celsius für 18 Minuten geröstet. Diese Methode sorgt dafür, dass der Kaffee ein vollmundiges Aroma entwickelt und gleichzeitig seine Säure minimiert wird.

Gläserne Rösterei

Wichtig in der Kaffeerösterei ist, genau wie in der Backstube, die Transparenz. Dank der offenen Gestaltung können Kaffeegenießerinnen und -genießer dem Team bei der Arbeit zuschauen und mehr über den Prozess der Kaffeeröstung erfahren. Auch Infos rund um die Bohne an sich gibt das Team der Genusshöfe gern weiter. „Einen guten Tipp habe ich auf jeden Fall“, sagt Christoph, „Je mehr Infos auf der Tüte stehen, desto besser wird der Kaffee sein. Da kann man ruhig mal drauf achten.“

Foto: Holger Bulk Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Neben der Kaffeerösterei kann man im Genussladen Kaffeezubehör, Gin, köstliche Backwaren und Schokolade genießen. Auch Bier wird angeboten. Hinzu kommen noch Veranstaltungen und Seminare, die gebucht werden können: Von Gin und Bier Tastings über Wein Sensorik Seminare und Espresso-Maschinen-Kurse ist alles dabei.

Foto: Holger Bulk Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Zudem lädt der tägliche Mittagstisch, der von festen Klassikern über ausgefallene Kreationen alles beinhaltet, zum Verweilen ein. Seit Mai laden die Genusshöfe zudem jeden Donnerstag ab 18 Uhr in die Hannoversche Straße ein, um ein kühles Getränk in der freien Zeit nach getaner Arbeit mit guten Freunden in vollen Zügen zu genießen.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Hier gibt es mehr spannende Themen zu den Genusshöfen.