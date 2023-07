Foto: Anastasia Lux Events in einzigartigem Ambiente Feiern in den Höfen 12.07.2023, 00:00 Uhr

Private Feiern, Firmenfeste, Konzerte, Tagungen oder Disco-Events: Die Genusshöfe in Osnabrück bieten für jeden Anlass das passende Ambiente. Neben der professionellen Betreuung und einem hochwertigem Catering können sich Gäste vor allem über die hochmoderne Veranstaltungstechnik und ein einzigartiges und atemberaubendes Look and Feel freuen.