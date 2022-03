Zoo Osnabrück FOTO: Friso Gentsch Freizeit Zoo Osnabrück eröffnet im Sommer Nordsee-Erlebniswelt Von dpa | 08.03.2022, 13:34 Uhr | Update vor 2 Std.

Der Zoo Osnabrück will vom Sommer an mit einem weiteren Erlebnisbereich Gäste locken. Am 7. Juli solle der Bereich „Wasserwelten“ eröffnet werden, der eine Kulisse aus nordischem Fischerdorf, Felsküste und Nordsee-Dünenlandschaft bieten soll, teilte der Zoo am Dienstag mit. Die großen Wasserbecken böten den Seelöwen und Seehunden eine bessere Umgebung als bisher. Den Besuchern solle ein Leuchtfeuer mit Unterwassereinblicken geboten werden.