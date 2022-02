Eisvogel FOTO: STR Hund-katze-co Wusstest du, dass ...? - Auch im Warmen zu Hause Von dpa | 23.02.2022, 15:13 Uhr | Update vor 29 Min.

Wusstest du, dass Eisvögel auch dort leben, wo es sehr warm ist? Der Name der Tiere klingt so, als gäbe es Eisvögel nur in kalten Regionen. Tatsächlich kommen die Tiere auch dort vor, etwa in Skandinavien. Allerdings leben Eisvögel genauso in warmen Gebieten, etwa im Land Indien.