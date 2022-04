Diese Waldrappe sind schon zurück aus Italien in Baden-Württemberg. Foto: Felix Kästle/dpa - Nutzung nur nach vertraglicher Vereinbarung ACHTUNG: Dieses Foto hat dpa bereits im Bildfunk gesendet. FOTO: Felix Kästle Hund-katze-co Willkommen zurück, Waldrappe Von dpa | 24.04.2022, 17:19 Uhr

Wer diese Vögel schon in freier Wildbahn gesehen hat, hat Glück. Denn Waldrappe sind selten. Sie haben einen langen, nach unten gebogenen Schnabel und ein nacktes, rötliches Gesicht. Dahinter stehen lange schwarze Federn in alle Richtungen vom Kopf ab. In Deutschland lebten Waldrappe vor langer Zeit im Süden, wurden dann aber ausgerottet. Seit einigen Jahren versuchen Menschen, die Tiere wieder in den Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg anzusiedeln.