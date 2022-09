Gestrandete Wale in Australien Foto: Uncredited/Australian Broadcasting Corporation/AP/dpa up-down up-down „Surreal“ Massenstrandungen von Walen in Tasmanien geben Rätsel auf Von dpa | 21.09.2022, 10:50 Uhr

Es ist ein trauriges Bild: Am Ocean Beach in Tasmanien liegen Wale soweit das Auge reicht. Viele sind schon tot. Vor zwei Jahren hatte es in der gleichen Bucht eine ähnliche Massenstrandung gegeben. Was lockt die Meeressäuger in Küstennähe?