Wie man Igel an heißen Tagen unterstützen kann Von dpa | 05.08.2022, 13:26 Uhr

Igel sind meistens in der Dämmerung und nachts unterwegs. Das ist schlau, denn auch an heißen Sommertagen ist es dann oft kühler. Doch Hunger und Durst können sie tagsüber in die Hitze treiben.