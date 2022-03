Hund FOTO: Sebastian Gollnow Mecklenburgische Seenplatte Ukraine nicht tollwutfrei: Kreis weist auf Tierregeln hin Von dpa | 18.03.2022, 09:57 Uhr | Update vor 1 Std.

Flüchtlinge aus der Ukraine, die mit Katzen, Hunden und anderen Haustieren in Deutschland einreisen, müssen ihre Tiere möglichst schnell bei einem Tierarzt vorstellen. Darauf hat der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte am Freitag in Neubrandenburg hingewiesen. Hintergrund sei, dass die Ukraine im Gegensatz zu Deutschland als „nicht tollwutfrei“ gilt.