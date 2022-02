Brände FOTO: Matías Rebak Hund-katze-co Tiere fliehen vor Bränden Von dpa | 20.02.2022, 17:21 Uhr | Update vor 3 Std.

Sümpfe, Moore, Seen und Lagunen gehören zum Iberá-Nationalpark in Südamerika. Die Landschaft dort ist normalerweise ziemlich feucht. Doch in letzter Zeit regnete es in der Region des Landes Argentinien fast gar nicht. Selbst Sümpfe trockneten aus. Und so breiten sich nun Feuer in dem Nationalpark aus.