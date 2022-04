Tierärzte untersuchen Bären FOTO: Jens Büttner Hund-katze-co Tierärzte untersuchen Bären Von dpa | 06.04.2022, 05:49 Uhr | Update vor 1 Std.

Eine Katze kann man im Körbchen zum Tierarzt bringen. In den Tierpark Bärenwald im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern kommen aber Tierärzte zum Hausbesuch. Am Dienstag war es so weit: Sie untersuchten gleich mehrere Bären.