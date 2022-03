Störche kommen zurück aus Winterquartier FOTO: Friso Gentsch Hund-katze-co Störche kommen zurück: 2021 brüteten 609 Paare Von dpa | 03.03.2022, 06:13 Uhr | Update vor 2 Std.

Als Frühlingsboten kehren die Störche zurück. Besonders viele leben im Kreis Minden-Lübbecke und am Niederrhein. In den vergangenen 30 Jahren hat sich in NRW die Zahl der imposanten Vögel deutlich erhöht: Voriges Jahr wurden mehr als 600 Paare gezählt.