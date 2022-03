Blaulicht FOTO: Fernando Gutierrez-Juarez Lüneburg Polizei kontrolliert Leinenpflicht während Lammzeit Von dpa | 05.03.2022, 11:46 Uhr | Update vor 13 Min.

Schafe können Hunde nicht von Wölfen unterscheiden und geraten oft in Stress, wenn sie in ihre Herde laufen. Besonders in der Lammzeit sorgen nicht angeleinte Hunde für Panik. Die Polizei in der Heide kontrolliert dies nun.