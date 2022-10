Pferde Adventskalender mit tollen Überraschungen

Pferde Adventskalender gibt es mittlerweile einige – gar nicht so einfach, da den passenden Kalender für sich selbst und seinen Vierbeiner zu finden. Bist Du noch unentschlossen, solltest Du nun genauer aufpassen: Der Pferde Adventskalender von der Firma ehorses, die vor allem als weltweit führender Pferdemarkt im Internet bekannt ist, enthält 24 vielseitige Überraschungen für Pferd und Reiter aus den Bereichen Futter, Pflege, Equipment und Lifestyle. Die Produkte haben einen Gesamtwert von über 250 Euro. Tag für Tag befinden sich Highlights von bekannten Marken wie marstall, dressurfit, Bense & Eicke, Amerigo, HV Equestrian und vielen weiteren Premium Brands im Kalender.

Und das Beste: Mit dem exklusiven Rabattcode XMAS5 sparst Du für kurze Zeit 5 Euro auf den Pferde Adventskalender!

Ein Adventskalender für jeden Pferdemenschen

Dabei ist es egal, ob Du selbst Pferdebesitzer bist, eine Pflege- oder Reitbeteiligung hast oder ob Du den Pferde Adventskalender von ehorses lieber verschenken möchtest – Über die Mischung aus nützlichen und schönen Dingen freut sich garantiert jeder.

Und damit nicht genug – Als besonderes Highlight warten in diesem Jahr an den Advents-Sonntagen in drei Kalendern “Goldene Tickets”. Hinter diesen wartet je eine BEMER Abschwitzdecke im Wert von über 175 Euro. Mit etwas Glück kannst Du Dich also über 25 Geschenke freuen!

Streng limitierte Stückzahl

Der Pferde Adventskalender von ehorses hat eine streng limitierte Stückzahl. Vergangenes Jahr war er bereits nach drei Wochen ausverkauft, daher solltest Du in diesem Jahr nicht zu lange überlegen und schnell zuschlagen. Der Kalender mit Produkten im Gesamtwert von 250 Euro (und mit etwas Glück eine BEMER Abschwitzdecke im Wert von 175 Euro) kostet einmalig 129,99 Euro und wird versandkostenfrei pünktlich zur Adventszeit geliefert.

Nicht nur Pferde dürfen sich freuen

Und da viele Pferdemenschen auch sehr hundeverbunden sind, gibt es passend dafür einen XXL Hunde Adventskalender von edogs . Im Hunde Adventskalender warten Snacks, Pflege, Spielzeug und Ausstattung im Gesamtwert von 159,99 Euro auf alle Fellnasen. Genauso wie der ehorses Adventskalender wird auch der Kalender von edogs kostenfrei ausgeliefert.

Exklusiver Rabatt für Dich

Und heute ist Dein Glückstag – Denn Du erhältst einen exklusiven Rabattcode für den ehorses Adventskalender: Du sparst 5 Euro mit dem Code XMAS5! Also worauf wartest Du noch?

Jetzt schnell bestellen