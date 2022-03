Polizei FOTO: Roland Weihrauch Landkreis Rostock Mit Gewicht beschwerter toter Hund aus See geborgen Von dpa | 21.03.2022, 15:29 Uhr | Update vor 9 Min.

Nach dem Fund eines toten Hundes in einem See bei Glasewitz (Landkreis Rostock) ermittelt die Polizei wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Feuerwehrleute hätten das mit Metallgewichten beschwerte Tier am Sonntag aus dem Libower See geborgen, sagte ein Polizeisprecher am Montag in Güstrow. Man gehe inzwischen auch ersten Hinweisen zu einem möglichen Halter des Tieres nach.