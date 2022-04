Marder-Babys FOTO: Unbekannt Hund-katze-co Marder-Babys gerettet Von dpa | 15.04.2022, 12:51 Uhr | Update vor 29 Min.

Die vier Steinmarder-Babys haben Glück gehabt: Sie wurden noch rechtzeitig in einer Hütte entdeckt, die abgerissen werden sollte. Jetzt sind sie in Sicherheit in einer Wildtierstation im Land Österreich.