FOTO: Rainer_Droese Hundehaltung in Norddeutschland Hier sind Kampfhunde nicht mehr automatisch gefährlich Von Sören Becker | 24.06.2022, 16:37 Uhr

Halter von Kampfhunderassen müssen sich an einige Regeln halten, Maulkörbe und kurze Leine sind an der Tagesordnung. In einem Bundesland können Tausende Hundehalter in Zukunft etwas gelassener mit ihrem Tier umgehen.