Sechs Britisch-Kurzhaar-Katze Foto: Kristin Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa Kaffee mit Shuri und Bruno In immer mehr Städten öffnen Katzencafés - auch in Chemnitz Von dpa | 13.02.2023, 11:39 Uhr

Seit einigen Jahren fasst ein Trend aus Asien in Deutschland Fuß: Cafés und Restaurants mit Katzen. In Sachsen kommen Katzen-Fans auf diese Weise schon in Leipzig auf ihre Kosten, nun zieht Chemnitz nach.