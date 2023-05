Der Hundesalon Zur Alten Ems in Rhede (Ems) ist bekannt für seine professionelle Arbeit und seine Dienstleistungen. Hier können Hunde jeden Alters und jeder Rasse ihre Pflege erhalten, die auf ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist. Das Team im Salon ist ausgebildet und hat langjährige Erfahrung beim Styling von Hunden.

Praktisch ist die direkte Anbindung an die Tierarztpraxis, sodass Auffälligkeiten während des Salonbesuches zumeist direkt abgeklärt werden können. Neben den grundlegenden Leistungen bietet der Hundesalon auch besondere Pflegebehandlungen an. Dazu gehören beispielsweise das Schneiden von Krallen, das Reinigen der Ohren, Zähne oder Augen und das Entfernen von Zecken.

„Bei uns läuft alles ganz entspannt ab”, berichtet Lisa Schubert, „Die Kunden geben ihre Lieblinge bei uns ab, fahren nach Hause, zur Arbeit oder machen Erledigungen und können dann ihr Tier wieder abholen. Das ist nicht nur für das Herrchen von Vorteil, auch ist der Hund deutlich ruhiger und entspannter und wir können einfacher mit ihm arbeiten.”

Durch die regelmäßige und professionelle Pflege strahlt nicht nur das Fell des vierbeinigen Lieblings Gesundheit und Schönheit aus, Hautprobleme und Filzbildungen wird nahezu kein Raum gegeben. Das ist vor allem für das Wohlbefinden des Tieres wichtig.

Termine im Wochenrhythmus

Im Hundesalon Zur Alten Ems wird ausschließlich mit festen Terminen gearbeitet. „Die meisten Vierbeiner kommen alle sechs bis zwölf Wochen zu uns”, berichtet Lisa, „Bei den Katzen beschränkt es sich auf ein- bis zweimal im Jahr.” Für Neuzugänge ist natürlich jederzeit Platz. „Wir haben ein bisschen Vorlaufzeit,“ sagt Frau Schubert, „Aber aktuell noch genug Kapazitäten, um auch neue Hunde und Katzen aufzunehmen.“

Wer einen ersten Termin vereinbaren möchte, erreicht den Salon am besten telefonisch.

Mehr Informationen: Hundesalon „Zur alten Ems“ Zur alten Ems 7

26899 Rhede Telefon: 0 49 64 / 95 81 770

Fax: 0 49 64 / 17 15 https://tierarzt-rhede.de/hundesalon/ Öffnungszeiten Montag bis Freitag

08.00 – 19.00

Training mit Neulingen - Welpenschnupperstunde

Auch Welpen, Junghunde oder ältere Neulinge sind im Salon gern gesehen. „Wir machen auch hier eine Eingewöhnung mit den Kleinen, quasi wie im Kindergarten”, lacht Lisa, „Wir machen dann mal den Fön an, damit sie sich an die Geräuschkulisse gewöhnen oder halten den Rasierer nahe an den Körper. Das klappt eigentlich ganz gut.” Natürlich ist die Eingewöhnung erstmal kostenlos, sofern die empfohlene Behandlung im Nachgang gebucht wird.

